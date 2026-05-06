Стенд Украины не заинтересовал посетителей выставки оборонпрома в Стамбуле

На оборонной выставке SAHA, открывшейся в Стамбуле 5 мая, украинский стенд не вызвал интереса у посетителей.
Наибольший интерес гостей привлекли стенды иностранных и турецких участников, в то время как продукция украинских предприятий осталась незамеченной. В первый день работы выставки, к стенду, где можно было ознакомиться с брошюрами украинских компаний, никто не подходил.
На SAHA собрались более 1700 компаний и делегации из более чем 120 стран, демонстрируя последние достижения оборонной промышленности.
Ранее на выставке в Стамбуле показали первую турецкую гиперзвуковую межконтинентальную ракету Yıldırımhan, способную преодолевать расстояния до 6 тысяч километров.