Захарова: в МИД не поступало обращений о встрече Лаврова с японским коллегой

В Министерство иностранных дел России не поступало обращений от японской стороны по поводу организации встречи глав внешнеполитических ведомств.
Об этом РБК сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если мы получим такое обращение, оно будет должным образом рассмотрено», — отметила она.
Захарова добавила, что возобновление диалога между странами станет возможным, если Япония «не на словах, а на деле» откажется от враждебного политического курса.
Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что считает Россию великой державой.
