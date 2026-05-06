Словакия учитывает строительство больниц в оборонных расходах НАТО

Словакия формально увеличила оборонные расходы за счет включения в них затрат на строительство крупных медицинских объектов.

Словакия формально увеличила оборонные расходы за счет включения в них затрат на строительство крупных медицинских объектов. Об этом сообщает Financial Times. Решение связано с необходимостью выполнить норматив НАТО по уровню военных расходов в 2% ВВП.

В стране ведется строительство двух крупных больниц, которые правительство отнесло к оборонным тратам. При таком подходе, как отмечает издание, Словакия выходит на требуемый показатель по военным расходам.

Бывший словацкий посол при НАТО, представитель либеральной оппозиции Томаш Валашек заявил, что речь идет о гражданских медицинских учреждениях. По его словам, для обоснования их включения в оборонный бюджет планируется учитывать элементы «двойного назначения», включая скрытые военные компоненты.

Без учета расходов на больницы оборонный бюджет страны в 2026 году составил бы около 1,74% ВВП. Также уточняется, что финансирование части медицинского оборудования перенесено из ранее заложенных средств на закупку военной техники.

Власти Словакии настаивают, что новые медицинские объекты будут использоваться и для нужд обороны, обеспечивая функционирование системы здравоохранения в условиях военного конфликта или масштабного кризиса.

NATO допускает включение в оборонные расходы проектов двойного назначения при условии четкого учета их военной составляющей. Сейчас альянс проводит проверку оборонных бюджетов Словакии и ряда других стран за прошлый отчетный период.

Практика учета инфраструктурных проектов как части оборонных расходов стала предметом отдельного аудита внутри НАТО. Проверка направлена на оценку того, насколько корректно страны-члены альянса трактуют правила финансирования военных и смежных программ, включая проекты гражданского назначения с потенциальным стратегическим использованием.

