«Ъ»: в России в первом квартале на 23% упал выпуск легковых шин

В России в первом квартале 2026 года на 23,26% сократилось производство легковых шин — до 6,66 млн штук.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»).
Отмечается, что, в частности, выпуск летних шин снизился на 25,7%, до 4,7 млн штук, нешипованных зимних — на 5,2%, до 537 тыс. штук, всесезонных шин — на 16,7%, до 395 тыс. штук.
Негативная динамика производства, согласно статье, может быть связана с давлением китайского импорта. Так, по данным Главного таможенного управления КНР, поставки легковых шин в Россию в первом квартале выросли на 53%, до 6,44 млн штук.
