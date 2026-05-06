«Ъ»: в России в первом квартале на 23% упал выпуск легковых шин

В России в первом квартале 2026 года на 23,26% сократилось производство легковых шин — до 6,66 млн штук.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»).

Отмечается, что, в частности, выпуск летних шин снизился на 25,7%, до 4,7 млн штук, нешипованных зимних — на 5,2%, до 537 тыс. штук, всесезонных шин — на 16,7%, до 395 тыс. штук.

Негативная динамика производства, согласно статье, может быть связана с давлением китайского импорта. Так, по данным Главного таможенного управления КНР, поставки легковых шин в Россию в первом квартале выросли на 53%, до 6,44 млн штук.

Ранее россиян предупредили, опасна ли езда на зимней резине в тёплую погоду.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников между тем в беседе с RT объяснил, в каких случаях с повреждениями автомобиля можно доехать до сервиса, а когда движение запрещено категорически.