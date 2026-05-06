На Камчатке на полигоне «Кура» начались ракетные испытания

«Кура» на Камчатке — это испытательный полигон Космических войск ВКС России, расположенный в болотистой местности на реке Озерная, в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Он используется для испытаний, в том числе и для отработки поражения целей ракетами.