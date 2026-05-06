На Камчатке на полигоне «Кура» начались ракетные испытания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 мая. /ТАСС/. Ракетные учения стартовали на полигоне «Кура» в Усть-Камчатском округе на Камчатке. В этом районе запрещается нахождение и передвижение людей и любых видов техники, сообщается на сайте правительства.

«Министерство обороны Российской Федерации предупреждает жителей региона о проведении испытаний на полигоне “Кура” в Усть-Камчатском муниципальном округе в период с 6 по 10 мая включительно. Жителей призывают воздержаться от посещения полигона и близлежащих территорий в указанный срок», — говорится в сообщении.

«Кура» на Камчатке — это испытательный полигон Космических войск ВКС России, расположенный в болотистой местности на реке Озерная, в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Он используется для испытаний, в том числе и для отработки поражения целей ракетами.