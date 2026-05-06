Во Владивостоке более 300 человек ожидают вылета из-за задержек рейсов

Свыше 300 пассажиров, в том числе 22 несовершеннолетних, ожидают вылета в Москву, Благовещенск и Хабаровск из-за задержки рейсов более чем на четыре часа.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

Речь, как уточняется, идёт об авиакомпаниях «Аэрофлот» и «Россия».

«Пассажиры проинформированы об изменении расписания, скопления граждан в аэропорту не допущено. Жалоб в прокуратуру не поступало», — отметили в ведомстве.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о переносе и отмене рейсов из-за ограничений в аэропортах.

При этом сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, следовавших в Москву.