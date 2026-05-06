Россия готова к результативным переговорам по Украине, заявили в МИД

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — сказала она.
Собеседница агентства также добавила, что сейчас ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.
«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — заключила Захарова.
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине. Она участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По словам главы государства, его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.