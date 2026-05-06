Россиянам объяснили, что стоит купить уже сейчас к летнему сезону

Приближение нового сезона влечёт за собой дополнительные расходы. Обновление гардероба, товары для досуга и даже продукты — структура потребительского поведения меняется несколько раз в год. При этом значительная часть переплат возникает не из-за самих товаров, а из-за времени их покупки. Когда спрос достигает пика, стоимость пропорционально увеличивается.
Как подчеркнула в беседе с RT эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова, одна из самых затратных категорий — всё, что связано с дачей и выездами на природу.
Например, это садовая мебель, складные стулья и столы, шезлонги, зонты от солнца и базовые элементы благоустройства участка, привела примеры специалист.
«То же касается аксессуаров для пикников: мангалы, решётки, термосумки, контейнеры для еды. Пока спрос не достиг максимума, такие товары чаще доступны по более выгодным ценам и в большем ассортименте. Покупка заранее даёт возможность выбрать не из остатков и получить хорошее качество по приятной стоимости», — пояснила собеседница RT.
Кроме того, как напомнила аналитик, купальники, шлёпки, лёгкая одежда и аксессуары появляются в продаже задолго до наступления жары, но именно в начале сезона на них формируется максимальный спрос.
«Покупка в переходный период позволяет избежать ситуации, когда нужный размер или модель уже недоступны, а стоимость — выше. Кроме того, это снижает вероятность импульсивных покупок, когда выбор ограничен и решение принимается быстрее, чем планировалось», — добавила она.
Помимо этого, эксперт посоветовала обратить внимание на товары для досуга и хобби — ракетки для бадминтона, летающие тарелки, волейбольные мячи.
«Хотя основная часть продуктовой корзины летом формируется ситуативно, некоторые категории можно подготовить заранее. Освежающие лимонады и соки, снеки, соусы, консервы, продукты для быстрых перекусов. Предложения на эти категории товаров стоит начинать мониторить заранее — так вы сможете ловить акции на них без необходимости покупать что-то в спешке», — порекомендовала она.
Главное преимущество ранней подготовки — не только в более низких ценах, но и в снижении количества спонтанных решений, объяснила Тарасова.
«Подготовка к любому сезону — это не разовая акция, а элемент финансового поведения. Речь идёт не столько о том, чтобы купить дешевле, сколько о том, чтобы выстроить систему решений, при которой расходы становятся осознанными, а смена времён года не создавала бы лишнюю нагрузку на бюджет», — заключила специалист.
