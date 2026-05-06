Доцент Швец: россияне без стажа могут рассчитывать на социальную пенсию

Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что отсутствие трудового стажа не оставляет россиянина без пенсии. По её словам, такая категория граждан может рассчитывать на социальную пенсию.
При этом эксперт подчеркнула, что социальная пенсия выплачивается на пять лет позже страховой и её размер ниже, поскольку она не зависит от стажа работы и накопленных пенсионных баллов, а является мерой господдержки.
«Если с учётом всех выплат размер такой пенсии ниже прожиточного минимума для региона, то гражданину назначается социальная доплата до прожиточного минимума», — цитирует Иванову-Швец РИА Новости.
По информации агентства, с 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составляет 16 569 рублей.
