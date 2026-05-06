Захарова: Россия готова к результативным переговорам по Украине

Москва готова к эффективным и результативным переговорам по Украине, к контактам, которые будут иметь реальный эффект и реальный результат, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
При этом она добавила, что ответственные с американской стороны за переговоры по Украине «вовлечены сейчас полностью» в ситуацию на Ближнем Востоке.
«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — отметила дипломат.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник между тем заявил «Известиям», что масштабная атака украинских ракет и беспилотников на Россию во вторник, 5 мая, показала нежелание Киева к любому мирному урегулированию.
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, в свою очередь отметил, что причины для нынешнего конфликта на Украине создал Киев.