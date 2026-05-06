Олейник: Ермак продолжает управлять Украиной даже после отставки

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак был уволен со своего поста для отвода глаз, а покинувший Украину олигарх Тимур Миндич сохранил свое влияние на Украине и давит на депутатов Верховной рады.
Об этом расскзаал в комментарии aif.ru экс-депутат парламента Украины Владимир Олейник.
По словам эксперта, коррупционные связи в высших эшелонах власти Киева сохранились несмотря на отставки и посадки по громкому делу о хищении в энергетическом секторе.
В мае СМИ опубликовали новые данные и записи прослушек из скандального дела Миндича. Среди прочего, коррупционеры обсуждали строительство элитного дома для «Вовы». Так Миндич и его друзья-политики, предположительно, называли самого Зеленского.
«Зеленский сказал: “Я уволил Ермака не за коррупцию”. Так что сегодня у Ермака статус “мадам Помпадур” — должности нет, но влияние сохраняется. Ни один из его кадров, включая замов Буданова*, не был уволен. Более того, насколько мне известно, Зеленский даёт указания подчиненным Буданова* игнорировать совещания со своим шефом. Так что все остается по-прежнему, Ермак управляет процессами. Миндич вообще обнаглел настолько, что подал в суд на депутатов из-за “защиты чести и достоинства”. История продолжается и коррупция продолжается», — сказал Владимир Олейник в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, скоро может быть опубликован ещё более серьезный компромат на Владимира Зеленского, касающийся незаконного обогащения.
Как ранее выяснил aif.ru, проанализировав данные официальной декларации Зеленского, украинский политик стал богаче за последний год, заработав на элитной недвижимости.
*-внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.