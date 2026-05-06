«Ускоренная милитаризация»: Нечаев заявил о курсе ФРГ на войну с Россией

Германия ускоренно наращивает военный потенциал и готовится к возможной войне с Россией. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
«Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны», — сказал дипломат в интервью «Известиям».
По его словам, в Германии значительно усиливают финансирование оборонной сферы за счет бюджетных и заемных средств. Нечаев добавил, что немецкие власти отвергают утверждения о превращении страны в участника конфликта на Украине.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что считает Россию главной угрозой безопасности Германии и Европы в целом. Он отметил, что его страна увеличит численность армии до 460 000 солдат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать «главной военной силой Европы».