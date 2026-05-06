Посольство ФРГ: Берлин не поставляет ракеты Taurus на Украину

Немецкая сторона не поставляет ракеты Taurus на Украину.
Об этом «Известиям» сказали представители посольства ФРГ в России.
«Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет», — подчеркнули дипломаты.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Киеву не понадобятся немецкие ракеты Taurus, поскольку у него есть своя альтернатива.
Вице-председатель бундестага Омид Нурипур ранее призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца дать Украине ракеты Taurus.
Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Киеву ракеты Taurus.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T и анонсировал передачу в 2026 году управляемых ракет Sidewinder.
