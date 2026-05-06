Посольство ФРГ: Берлин не поставляет ракеты Taurus на Украину

Немецкая сторона не поставляет ракеты Taurus на Украину.

Немецкая сторона не поставляет ракеты Taurus на Украину.

Об этом «Известиям» сказали представители посольства ФРГ в России.

«Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет», — подчеркнули дипломаты.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Киеву не понадобятся немецкие ракеты Taurus, поскольку у него есть своя альтернатива.

Вице-председатель бундестага Омид Нурипур ранее призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца дать Украине ракеты Taurus.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Киеву ракеты Taurus.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T и анонсировал передачу в 2026 году управляемых ракет Sidewinder.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше