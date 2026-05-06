Словакия записывает больницы в оборонные расходы для НАТО, пишут СМИ

FT: Словакия записывает больницы в оборонные расходы для показателя НАТО.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Словакия классифицирует строительство больниц для гражданского населения как оборонные расходы ради целевого показателя НАТО по тратам на оборону в 2% от ВВП, сообщает издание Financial Times.

«Словацкое евроскептичное правительство классифицирует… новую больницу как оборонную трату, чтобы поднять расходы чуть выше целевого показателя НАТО в 2%. Уловка в том, что они созданы для оказания помощи гражданскому населению — за исключением периода военного времени», — говорится в публикации.

Это подтверждает бывший представитель страны в НАТО Томас Валашек.

«Больница не была в наших оборонных планах изначально, и ни военные, ни НАТО не просили об этом», — отметил он в комментарии изданию.

В настоящее время стандарт оборонных расходов для стран НАТО составляет 2% ВВП. В июне прошлого года на саммите в Гааге страны НАТО договорились, что расходы на оборону увеличатся до 3,5% ВВП к 2035 году, а еще 1,5% ВВП будут направлены на соответствующие невоенные инвестиции.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше