Словакия записывает больницы в оборонные расходы для НАТО, пишут СМИ

«Словацкое евроскептичное правительство классифицирует… новую больницу как оборонную трату, чтобы поднять расходы чуть выше целевого показателя НАТО в 2%. Уловка в том, что они созданы для оказания помощи гражданскому населению — за исключением периода военного времени», — говорится в публикации.
Это подтверждает бывший представитель страны в НАТО Томас Валашек.
«Больница не была в наших оборонных планах изначально, и ни военные, ни НАТО не просили об этом», — отметил он в комментарии изданию.
В настоящее время стандарт оборонных расходов для стран НАТО составляет 2% ВВП. В июне прошлого года на саммите в Гааге страны НАТО договорились, что расходы на оборону увеличатся до 3,5% ВВП к 2035 году, а еще 1,5% ВВП будут направлены на соответствующие невоенные инвестиции.