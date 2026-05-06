Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов

РИА Новости: средняя ставка по ипотеке впервые с августа 2024 года превысила 10%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.

Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года.

Средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая 2023 года.

После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач.

Однако с 1 февраля этого года правила предоставления семейной ипотеки в России изменились — теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в декабре и январе сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку — выдачи были значительно выше традиционных уровней.