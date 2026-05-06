МИД РФ подтвердил открытость к диалогу по Украине при реальном результате

Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и не отказывается от диалога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва остается открытой к контактам, которые могут привести к конкретным договоренностям и практическим результатам. При этом она указала, что представители США, задействованные в переговорах по украинской тематике, в настоящее время сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке.
Захарова подчеркнула, что российская сторона не пересматривала свою позицию по переговорному процессу и продолжает рассматривать встречи и контакты как инструмент достижения заявленных целей.
Москва ранее неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Россия участвует в обсуждении предложений, выдвинутых США, однако ставит под сомнение готовность украинской стороны к диалогу.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что Россия настаивает на долгосрочном решении конфликта. По его оценке, устойчивое урегулирование возможно при устранении первопричин, включая вопросы безопасности и последствия расширения НАТО, а также ситуацию с русскоязычным населением на Украине.
Дополнительно подчеркивается, что российская позиция предполагает продолжение дипломатических контактов при условии их практической направленности. В Москве акцентируют внимание на необходимости выработки устойчивых механизмов урегулирования, которые позволят закрепить достигнутые договоренности и обеспечить долгосрочную стабильность.
