Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на оборонное производство

Пентагон запросил 30 миллиардов долларов на независимое оборонное производство.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США запрашивают более 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, выяснило РИА Новости, изучив документы Пентагона.

Вашингтон хочет замкнуть всю производственную цепочку внутри страны — от добычи сырья до выпуска готового оружия, следует из бюджетных документов на 2027 финансовый год.

Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 миллиарда долларов соответственно. В числе приоритетов — добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений, выяснило РИА Новости.

Также на производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 миллиарда долларов, на судостроение — 4,27 миллиарда. Гиперзвуковые технологии могут получить 1,41 миллиарда, аккумуляторы — 2,1 миллиарда, микроэлектроника — 1,78 миллиарда долларов.

В 2026 финансовом году на те же цели было выделено лишь 1,32 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости. Таким образом, Пентагон намерен в 22 раза увеличить расходы на национальное военное производство.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше