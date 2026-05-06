Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на оборонное производство

Вашингтон хочет замкнуть всю производственную цепочку внутри страны — от добычи сырья до выпуска готового оружия, следует из бюджетных документов на 2027 финансовый год.
Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 миллиарда долларов соответственно. В числе приоритетов — добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений, выяснило РИА Новости.
Также на производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 миллиарда долларов, на судостроение — 4,27 миллиарда. Гиперзвуковые технологии могут получить 1,41 миллиарда, аккумуляторы — 2,1 миллиарда, микроэлектроника — 1,78 миллиарда долларов.
В 2026 финансовом году на те же цели было выделено лишь 1,32 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости. Таким образом, Пентагон намерен в 22 раза увеличить расходы на национальное военное производство.