Рубио заявил о десяти погибших моряках из-за блокады Ормузского пролива

«Они — лёгкая мишень, они изолированы, они голодают, они уязвимы. И по крайней мере 10 моряков уже погибли из-за действий гражданских судов», — заявил Рубио.
Он уточнил, что первые жертвы среди моряков появились ещё до начала операции «Проект Свобода». Рубио также заявил, что Вашингтон намерен противостоять Тегерану и использовать военные возможности для защиты собственных интересов и партнёров. При этом он подчеркнул, что действия американских сил в Ормузском проливе носят оборонительный характер.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, был достигнут определённый прогресс в переговорах с Тегераном. Также это касается «просьб» Пакистана и других стран.
