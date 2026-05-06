«Единая Россия» запустила Всероссийскую акцию «Подарки ветерану»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционно в преддверии Дня Победы депутаты всех уровней, партийцы и сторонники навещают и поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны.
В преддверии 81-й годовщины Победы представители администрации Советского района города Красноярска организовали праздник во дворе для 101-летнего Семёна Гришаева. А представители партии — депутат Красноярского городского Совета Людмила Попова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Советском районе Красноярска Наталья Балабина и участник предварительного голосования Семён Светильников вручили подарок и продуктовый набор в рамках акции «Подарки ветерану».
«Низкий поклон Семёну Семёновичу! Желаю здоровья и еще раз здоровья. Благодаря вам сегодня мы живем в этом мире уже столько лет, спасибо!», — поздравила Людмила Попова.
С творческой программой к ветерану пришли ребята из кадетского корпуса имени А. И. Лебедя. В честь праздника курсанты устроили парад прямо во дворе жилого дома фронтовика и исполнили песни военных лет.
«Партия круглый год на связи с ветеранами и их семьями. Традиционно в преддверии памятных дат мы поздравляем тех, кто защищал нашу Родину. Волонтеры и активисты партии не просто вручают подарки, они общаются с ветеранами, записывают их воспоминания, помогают решить проблемы. Думаю, для пожилого человека видеть молодых людей в форме и слышать “Спасибо за Победу!” прямо у своего подъезда невероятно важно. Такие проекты доказывают, что забота о ветеранах для нас — не разовая акция, а непрерывная миссия», — отметила Наталья Балабина.
Семёну Гришанову было всего 17 лет, когда его в 1943 году призвали на фронт из Иланского района. Он прошел с боями более 300 км, освобождал Чехословакию и Польшу, участвовал в штурме Берлина в составе 1-го Украинского фронта, где был тяжело ранен. В армии он служил до 1950 года, был заместителем командира взвода, уволился в звании старшины батареи 160-мм минометов.
За мужество, проявленное в боях, Семён Гришанов награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги», а в январе 2025 года ему было присвоено звание «Почётный гражданин Красноярска».
«Война закончилась, мы в Праге были как раз. Были и представители других стран, дружно общались все. Зовут меня в избу, было очень много народу. Я захожу, поднимаюсь на второй этаж, на тумбе стоит радиоприёмник. Я включил и слышу “Говорит Москва…”, так и объявил всем, кто был в доме, что все закончилось», — вспоминает Семён Гришанов.
Отметим, Всероссийскую акцию «Подарки ветерану» ежегодно проводят партия «Единая Россия» и движение «Волонтеры Победы». Сохранение исторической памяти и забота о старшем поколении являются приоритетами народной программы «Единой России».