Аналитик в области геополитики Патрик Хеннингсен в своем выступлении на YouTube-канале выразил мнение, что установление мира на Украине возможно только при условии признания Соединенными Штатами и Евросоюзом своей ответственности за разжигание конфликта.
«Существовал мирный процесс, но европейцы и американцы фактически его сорвали, потому что хотели, чтобы конфликт на Украине все-таки начался. Это установленный факт», — резюмировал он.
По мнению Хеннингсена, западные политики прекрасно знают, кто развязал конфликт на Украине, но они никогда это не признают.
Американские чиновники, в свою очередь, полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.