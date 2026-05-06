Токио не пошлет тральщики в Ормузский пролив, заявил японский депутат

Судзуки: Токио не пошлет тральщики в Ормузский пролив до установления мира.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что Токио не будет направлять минные тральщики в Ормузский пролив до того, как в регионе не установится мир.

«(Япония) не будет направлять (тральщики). Когда закончится конфликт и наступит мир, мировое сообщество будет сотрудничать в деле разминирования, но сейчас, когда вообще непонятно, как все будет, японские морские силы самообороны развернуты не будут», — сказал Судзуки.

Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3−5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
