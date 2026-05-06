Польские пограничники свободно пропустили украинцев, устроивших теракт на газопроводах «Северные потоки», что позволило диверсантам провезти взрывчатку на место теракта, следует из книги-расследования журналиста газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски.
По его словам, диверсионной группе требовалось перевезти значительный объём тяжёлого снаряжения: так, дайверы везли гидрокостюмы и ребризеры весом около 40 кг, а участница группы с позывным Фрейя перевозила десятки десятибаллонных ёмкостей.
Уточняется, что организатор операции с позывным Генерал заранее обеспечил беспрепятственный проезд группы, позвонив ответственному офицеру пограничной службы на месте. Польские пограничники, как говорится в книге, проверяли машину с собаками, но ничего не обнаружили. Панчевски предположил, что взрывчатка не имела запаха, баллоны были тщательно запечатаны, а собаки, возможно, не были обучены на этот тип веществ.
«Сотрудница осмотрела десятки баллонов и сухие гидрокостюмы. Баллоны со взрывчаткой были примерно в четыре раза тяжелее остальных, но никому не пришло в голову это проверить», — цитирует журналиста РИА Новости.
Ранее Панчевски также обвинил Данию в сокрытии правды о следе Украины на СП.
Кроме того, в книге-расследовании он написал, что Владимир Зеленский знал о плане подрыва газопроводов «Северные потоки» и лично одобрил его реализацию.