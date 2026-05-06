Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист: подорвавших «Севпотоки» украинцев пропустили польские пограничники

Польские пограничники свободно пропустили украинцев, устроивших теракт на газопроводах «Северные потоки», что позволило диверсантам провезти взрывчатку на место теракта, следует из книги-расследования журналиста газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски.

Польские пограничники свободно пропустили украинцев, устроивших теракт на газопроводах «Северные потоки», что позволило диверсантам провезти взрывчатку на место теракта, следует из книги-расследования журналиста газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски.

По его словам, диверсионной группе требовалось перевезти значительный объём тяжёлого снаряжения: так, дайверы везли гидрокостюмы и ребризеры весом около 40 кг, а участница группы с позывным Фрейя перевозила десятки десятибаллонных ёмкостей.

Уточняется, что организатор операции с позывным Генерал заранее обеспечил беспрепятственный проезд группы, позвонив ответственному офицеру пограничной службы на месте. Польские пограничники, как говорится в книге, проверяли машину с собаками, но ничего не обнаружили. Панчевски предположил, что взрывчатка не имела запаха, баллоны были тщательно запечатаны, а собаки, возможно, не были обучены на этот тип веществ.

«Сотрудница осмотрела десятки баллонов и сухие гидрокостюмы. Баллоны со взрывчаткой были примерно в четыре раза тяжелее остальных, но никому не пришло в голову это проверить», — цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее Панчевски также обвинил Данию в сокрытии правды о следе Украины на СП.

Кроме того, в книге-расследовании он написал, что Владимир Зеленский знал о плане подрыва газопроводов «Северные потоки» и лично одобрил его реализацию.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше