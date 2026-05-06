Трамп проведёт закрытый брифинг с разведкой в среду на фоне ситуации с Ираном

Ранее Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Он отметил, что шаг связан с просьбами Пакистана и других стран. По словам президента США, стороны достигли значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана. Реализацию миссии приостановили на короткий период, чтобы увидеть, удастся ли подписать договорённости.