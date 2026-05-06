8 апреля в интервью новостному порталу NachDenkSeiten Нечаев назвал надежды на восстановление конструктивных отношений между Россией и ФРГ в обозримом будущем «призрачными». «После начала специальной военной операции на Украине Берлин провозгласил “поворотный момент”, который заключается в разрушении уникального многообразия германо-российских отношений, выстроенных на протяжении десятилетий. В рамках этого курса политическая элита ФРГ с энтузиазмом поддерживала цель нанесения России “стратегического поражения”. Это включает в себя объединение сил и ресурсов коллективного Запада для оказания киевскому режиму военно-технической, политической и финансовой поддержки, усиления санкционного давления на нашу страну и попыток ее международной изоляции и захвата ее суверенных активов», — отметил он.