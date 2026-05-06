«Характерно, что, открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооруженного конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, увеличение Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ — прим. ТАСС) и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами», — заявил газете Нечаев.
8 апреля в интервью новостному порталу NachDenkSeiten Нечаев назвал надежды на восстановление конструктивных отношений между Россией и ФРГ в обозримом будущем «призрачными». «После начала специальной военной операции на Украине Берлин провозгласил “поворотный момент”, который заключается в разрушении уникального многообразия германо-российских отношений, выстроенных на протяжении десятилетий. В рамках этого курса политическая элита ФРГ с энтузиазмом поддерживала цель нанесения России “стратегического поражения”. Это включает в себя объединение сил и ресурсов коллективного Запада для оказания киевскому режиму военно-технической, политической и финансовой поддержки, усиления санкционного давления на нашу страну и попыток ее международной изоляции и захвата ее суверенных активов», — отметил он.
14 апреля канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине объявил, что ФРГ и Украина поднимают отношения до уровня стратегического партнерства. Стороны подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере и восстановлении Украины, а также приняли общее заявление о планах взаимодействия в разных областях.