Туалетная дипломатия: раскрыты тайные переговоры политиков ЕС по Украине

Европейские политики, которые в туалете спрашивают у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о его встречах с российским лидером Владимиром Путиным, показывают низкий уровень своей культуры, сообщила aif.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.
Напомним, Фицо заявил, что европейские политики критикуют его встречи с Путиным, однако в туалетах Брюсселя спрашивают, что сказал российский президент.
Премьер Словакии возмутился из-за этих тайных вопросов и предложил политикам ЕС самим пойти и пообщаться с российским лидером.
Протоколист Богачева проанализировала высказывание Фицо и указала на низкий уровень культуры тех политиков, которые ведут дипломатические беседы в подобных местах.
«Это говорит о низком уровне культуры тех людей, которые себе это позволяют. Но есть и другая версия. Вполне возможно, речь Фицо неверно перевели. Вероятно, он сказал, что его спрашивают о разговорах с Путиным в кулуарах, строго говоря, не в прямом смысле разговоры ведутся в туалетной комнате. Воспитанные люди в принципе в туалетных комнатах не разговаривают. Максимум они могут кивнуть друг другу, если они знакомы, и разойтись. Поэтому вряд ли эту фразу стоит воспринимать буквально», — подчеркнула эксперт.
