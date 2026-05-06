Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, но работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах.
Он сообщил, что партия «Справедливая Россия» готовится представить программу развития малых городов. По словам лидера партии, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи.
«Первое, что мы предлагаем — обязать компании, которые не имеют активов в регионах, но по факту там работают (например, ритейлеры, маркетплейсы, банки и так далее) платить пропорциональную часть налогов в регионах», — сказал Миронов РИА Новости.
Второе предложение, как рассказал политик, — мотивировать налоговыми льготами по примеру особых экономических зон перенос головных офисов крупных компаний в малые города.
«Наша задача сделать так, чтобы молодежь не разъезжалась, а, наоборот, стремилась в малые города», — подчеркнул он.
Глава думской фракции добавил, что в малых городах также надо предусмотреть меры поддержки социальной и досуговой инфраструктуры.
«Кафе, кинотеатры, спорткомплексы, детские игровые, которых так не хватает в малых городах, должны пользоваться налоговыми льготами и грантовой поддержкой», — пояснил Миронов.
Он также предложил перевести школы, больницы, поликлиники, роддома и детские сады в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и сделать так, чтобы власти не могли закрывать, оптимизировать их без общественных слушаний.