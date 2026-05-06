Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ТАСС, что киевский режим подкупил нацистов из «Азова»*, нейтрализовав таким образом возможные угрозы своей власти с их стороны.
«Одних из одиозных, которые могли бы что-то сделать, противостоять, этих “азовцев”*, которые могли что-то диктовать, их купили просто…», — сказал Пушилин.
По его словам, они уже и забыли, что ранее пропагандировали, «какие они там арийцы и прочее».
«Такие продажные оказались. Всё это понятно, но тем не менее, они одиозных нивелировали, которые могли бы принести определённого рода угрозу», — добавил глава ДНР.
Ранее согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), стало известно, что на Украине выросла поддержка вывода ВСУ из Донбасса.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.