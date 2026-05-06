В посольстве России в Токио проходит акция «Бессмертный полк»

ТОКИО, 6 мая — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» проходит в посольстве РФ в Токио, в ней принимают участие более 300 человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
«В акции принимают участие более 300 человек. Это наши соотечественники и японцы из Токио и соседних префектур», — сказали агентству в посольстве РФ.
В акции «Бессмертный полк» ожидается участие посла КНР и представителей дипмиссий дружественных стран.
Перед участниками выступит посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. Также в рамках акции проходит концерт под открытым небом ансамбля «Россиянка» школы имени Рихарда Зорге при посольстве России с исполнением военных песен и танцевальных композиций. Для участников акции также на территории посольства открыта полевая кухня.
«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.