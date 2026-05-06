В Сумской области заметили женщин — операторов украинских БПЛА «Вампир»

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая — РИА Новости. Женщин-операторов украинских ударных БПЛА «Вампир» заметили на сумском участке фронта, рассказал РИА Новости боец группы «Аида» спецназа «Ахмат», выполняющий задачи на этом участке фронта.
«Перехватывали и картинку 71-й бригады на этом участке и в Telegram-канале противника видели подтверждение этому, что операторы БПЛА женского пола у них там работают, на “Вампирах” летают», — рассказал боец.
По его словам, информация о том, что на сумском направлении в составе 71-й бригады ВСУ на ударных дронах работают женщины-операторы БПЛА, подтверждается также данными разведки.
