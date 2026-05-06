Западные страны хотят нанести России поражение, что может привести Европу к катастрофе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Я думаю, стремление европейцев победить Россию, — это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути», — сказал он в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.
Эксперт пояснил, что это связано с позицией, которую Запад занял в рамках украинского конфликта. Миршаймер отметил, что в таком контексте обстановка для западных стран складывается неблагоприятно.
По словам профессора, на ситуацию вокруг Украины существенно повлияли боевые действия на Ближнем Востоке. Аналитик обратил внимание, что США были вынуждены приостановить действие части санкций против РФ, чтобы нарастить поставки нефти на мировые рынки. Миршаймер подчеркнул, что такое решение поспособствовало улучшению экономических показателей России и её положения в рамках украинского кризиса.
«Более того, теперь совершенно очевидно, что США будут поставлять Украине гораздо меньше оружия, чем поставляли до сих пор, поскольку израсходовали значительную часть своих запасов в войне с Ираном», — добавил он.
Напомним, 18 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Европе активно прорабатывается идея создания нового военного союза с участием ЕС, Турции, Британии и Украины. Он пояснил, что указанная инициатива рассматривается как альтернатива существующей системе.