Кризис в Румынии ударил по Киеву — антиукраинская партия рвется к власти

Политический кризис в Румынии усилил опасения вокруг дальнейшей поддержки Украины.

Политический кризис в Румынии усилил опасения вокруг дальнейшей поддержки Украины. На фоне отставки правительства в стране растет влияние партии «Альянс за объединение румын» (AUR), выступающей против помощи Киеву и за нейтралитет в конфликте с Россией.

Парламент Румынии во вторник поддержал вотум недоверия кабинету во главе с премьер-министром Илие Боложаном. За отставку правительства проголосовал 281 депутат при необходимом минимуме в 233 голоса, передает TVP World.

Обострение внутриполитической ситуации произошло на фоне конфликта вокруг мер жесткой экономии. Боложан продвигал сокращение государственных расходов и налогово-бюджетные ограничения, объясняя это необходимостью снизить дефицит бюджета и сохранить доступ к европейским средствам.

Против инициатив премьера выступили Социал-демократическая партия, AUR и блок PACE — Romania First. Оппоненты обвинили главу правительства в разрушении экономики, обнищании населения и продаже государственных активов.

Дополнительную тревогу вызывает рост популярности AUR, которая лидирует в опросах общественного мнения. Партия уже заявляла о намерении прекратить помощь Киеву и объявить нейтралитет в конфликте с Россией.

Румыния остается одним из ключевых участников обсуждений НАТО на восточном фланге, включая вопросы предоставления авиабаз в рамках гарантий безопасности, связанных с Украиной. Возможное изменение курса Бухареста может серьезно повлиять на позиции киевского режима в регионе.

