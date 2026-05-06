Россиянам перечислили ситуации, когда зарплату обязаны выплатить досрочно

Общий порядок выплаты заработной платы закреплён в ст. 136 Трудового кодекса России: зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в дату, установленную правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.
Однако, как напомнили в беседе с RT в пресс-службе «Авито Работы», ТК России предусматривает ряд случаев, когда работодатель обязан произвести выплаты раньше обычного срока.
«Важно оговориться: часть из них — это не досрочные выплаты в строгом смысле, а специальные сроки, прямо установленные законом для конкретных ситуаций. В остальных случаях речь идёт не о заработной плате (ст. 129 ТК России), а об иных обязательных выплатах работнику, которые также производятся вне стандартного зарплатного графика», — добавили специалисты.
Прежде всего, аналитики привели в пример ситуацию, когда день выплаты совпадает с выходным или праздничным днём.
«Это наиболее распространённый случай. Если установленный день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, работодатель обязан перечислить деньги накануне — в последний предшествующий рабочий день», — отметили в сервисе.
Также эксперты напомнили, что срок выплаты отпускных — не позднее чем за три дня до начала отпуска.
«При этом, поскольку в норме не уточняется, что речь идёт о рабочих днях, срок исчисляется в календарных днях в соответствии со ст. 14 ТК России. Минтруд России также уточнил, что день выплаты отпускных в этот трёхдневный срок не включается. Таким образом, если отпуск начинается в понедельник, отпускные должны быть перечислены не позднее четверга предшествующей недели. Если крайний срок выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, выплатить отпускные нужно накануне — в последний рабочий день», — подчеркнули в компании.
Помимо этого, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника, добавили там.
«Если работник в день увольнения не работал, соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчёте. В указанный срок подлежат выплате все причитающиеся суммы, включая заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении по сокращению штата или ликвидации организации», — пояснили аналитики.
Отдельно в сервисе рассмотрели ситуацию, когда сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением.
«Окончательный расчёт при увольнении работника в случае ухода в отпуск с последующим увольнением производится в последний рабочий день перед отпуском, а не в последний день отпуска», — рассказали собеседники RT.
