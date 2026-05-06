Прощальная песня: в пении Макрона и Пашиняна увидели страшный знак

Совместное исполнение президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном песни Шарля Азнавура в Ереване является тщательно срежиссированным актом мягкой силы. При этом сам Макрон, осозновал всю токсичность ситуации для себя, сказал aif.ru политолог, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.
Музыкальную сценку политики устроили во время приёма в честь визита французского лидера в Армению в рамках саммита ЕС.
«Картина внешне трогательная: Макрон берёт микрофон, садится у рояля, за которым сидит армянский джазмен Ваагн Айрапетян, и исполняет La Bohème. Пашинян — за ударной установкой. Хачатурян тоже здесь, позже сам прикоснулся к клавишам. Все трое довольны, вирусное видео облетело весь мир. Вопрос один: зачем это всё вообще нужно?» — сказал Панкратов.
Эксперт отметил, что сам факт исполнения Макроном композиции Шарля Азнавура в Ереване — уже не шансон, а месседж.
«Азнавур — армянин по происхождению, эмигрант в третьем поколении, символ армянской диаспоры во Франции. Выбирая именно его песню, именно в Ереване, именно при Пашиняне, Макрон говорит армянскому обществу без слов: “Мы — одна культурная семья”. Это классика мягкой силы — когда культурный код работает глубже любого договора», — отметил Панкратов.
При этом эксперт подчеркнул иронию: сама песня является плачем по прошлому, которое не вернуть.
Панкратов также обратил внимание на то, что в музыкальной программе вечера прозвучала и Non, je ne regrette rien Эдит Пиаф. Он пояснил, что во французской военной традиции это официальный марш Иностранного легиона, звучащий перед боем, и в геополитическом контексте первого двустороннего саммита ЕС — Армения такой выбор является сигналом о переориентации Армении с России на Запад.
«Макрон заявляет, что курс на отрыв Армении от России принят окончательно и пересмотру не подлежит, — отметил эксперт. — Но есть вещь глубже. За ужином с песнями стоит реальная архитектурная работа по переформатированию армянского пространства безопасности. И Макрон прекрасно понимает: обещать легко, гарантировать нечем. Франция не может заменить Россию в энергетике, в логистике, в военном прикрытии. Она может только петь и выписывать кредиты», — сказал Панкратов.
Эксперт также детально разобрал невербальное поведение французского президента: напряжённая нижняя челюсть, неестественно приподнятые плечи и взгляд, уходящий в сторону между фразами. По его оценке, эти маркеры указывают на колоссальное контролируемое усилие.
«Макрон поёт, но он отрабатывает, а не находится в потоке. Причин несколько, и они очевидны. Во Франции этот визит уже вызвал раздражение: лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо немедленно атаковал Макрона в социальных сетях — незачем петь за рубежом, надо решать проблемы граждан дома. Для президента с катастрофическим рейтингом любой образ “развлекающегося за границей” политика — яд. Макрон это знает. Он поёт под камеры — и одновременно понимает, что этот кадр будут использовать против него», — подытожил Панкратов.
Ранее Пашинян заявил, что географическое положение страны изменилось. По его словам, теперь через страну проходит самый короткий путь, соединяющий Восток и Запад.