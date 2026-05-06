Тайны Макрона и Мерца: Фицо сказал об интересе политиков к России и Путину

Европейские политики пытаются надавить на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и тайно узнать подробности о его встречах с президентом России Владимиром Путиным, сообщил aif.ru политолог Александр Асафов.
Напомним, Фицо заявил, что европейские политики критикуют его встречи с Путиным, однако в туалетах Брюсселя спрашивают, что сказал российский президент.
Премьер Словакии возмутился из-за этих тайных вопросов и предложил политикам ЕС самим пойти и пообщаться с российским лидером.
«То, что в Европе сейчас называют политикой и дипломатией, уже довольно давно не политика и не дипломатия. Ведутся дискуссии, когда произошел перелом, но точно понятно, что пространство человеческого взаимодействия изменилось. Здесь наблюдается попытка надавить на Фицо, узнать, что же происходит за фасадом официальных решений. Поэтому это происходит в такой довольно непротокольной форме. Можно вспомнить описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда на словах одно, а хочется узнать на самом деле, что же там происходит, о чем там говорят», — пояснил эксперт.
Говоря о том, кто из европейских политиков мог подобным образом узнавать детали встречи с Путиным у Фицо, Асафов ответил однозначно.
«Это мог быть кто угодно из европейских лидеров, потому что они все находятся в одинаковой неопределенности и на словах декларируют одно, а на деле их беспокоит совершенно другое. Они пытаются в этом разобраться. Причем это могут быть не только периферийные страны Евросоюза, то есть речь может идти о президенте Франции Эммануэле Макроне или канцлере Германии Фридрихе Мерце», — добавил политолог.
