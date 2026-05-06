Барабан был плох: в дуэте Пашиняна с Макроном увидели скрытые знаки

Политолог, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал роль премьера Армении Никола Пашиняна в совместном исполнении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном песни Шарля Азнавура La Bohème.
Музыкальную сценку политики устроили во время приёма в честь визита французского лидера в Армению в рамках саммита ЕС: Макрон пел, Пашинян играл на барабанах, а президент страны Хачатурян подыграл пианисту на рояле.
«Пашинян за ударной установкой — не случайная деталь. Барабанщик в музыкальной иерархии не ведёт мелодию, но задаёт ритм, и этот образ транслирует позицию не просителя, а равного соавтора. Внутриполитически такой кадр конвертируется в политический капитал, позволяя Пашиняну укреплять позиции на фоне оппозиции, обвиняющей его в сдаче Карабаха и нелегитимности западного курса», — сказал Панкратов.
По словам эксперта, Пашинян отлично умеет считать и знает, что западная поддержка имеет ограниченный ресурс, что географию не отменить: Иран, Турция и Россия никуда не денутся.
«Поэтому он танцует с Западом сейчас — пока это даёт дивиденды, пока это укрепляет его позиции на выборах и в переговорах об экономической помощи», — обозначил Панкратов.
Однако, уверен эксперт, вряд ли все это сработает.
«Проблема в том, что “La Bohème” — это песня о прошлом, которое не вернуть. О богемной юности, которая ушла навсегда… Трудно найти более точную метафору для западного проекта на Южном Кавказе. Поют красиво. Гарантировать нечем», — подытожил Панкратов.
