Барабан был плох: в дуэте Пашиняна с Макроном увидели скрытые знаки

Профайлер Панкратов объяснил, зачем Пашинян сел за барабаны и сыграл с Макроном песню Шарля Азнавура. Эксперт указал на скрытый смысл.

Источник: Аргументы и факты

Политолог, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал роль премьера Армении Никола Пашиняна в совместном исполнении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном песни Шарля Азнавура La Bohème.

Музыкальную сценку политики устроили во время приёма в честь визита французского лидера в Армению в рамках саммита ЕС: Макрон пел, Пашинян играл на барабанах, а президент страны Хачатурян подыграл пианисту на рояле.

«Пашинян за ударной установкой — не случайная деталь. Барабанщик в музыкальной иерархии не ведёт мелодию, но задаёт ритм, и этот образ транслирует позицию не просителя, а равного соавтора. Внутриполитически такой кадр конвертируется в политический капитал, позволяя Пашиняну укреплять позиции на фоне оппозиции, обвиняющей его в сдаче Карабаха и нелегитимности западного курса», — сказал Панкратов.

По словам эксперта, Пашинян отлично умеет считать и знает, что западная поддержка имеет ограниченный ресурс, что географию не отменить: Иран, Турция и Россия никуда не денутся.

«Поэтому он танцует с Западом сейчас — пока это даёт дивиденды, пока это укрепляет его позиции на выборах и в переговорах об экономической помощи», — обозначил Панкратов.

Однако, уверен эксперт, вряд ли все это сработает.

«Проблема в том, что “La Bohème” — это песня о прошлом, которое не вернуть. О богемной юности, которая ушла навсегда… Трудно найти более точную метафору для западного проекта на Южном Кавказе. Поют красиво. Гарантировать нечем», — подытожил Панкратов.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо показал видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон поглаживает собак в Армении после пробежки.

Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства.
