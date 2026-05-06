Прослушки Миндича указали на огромные траты жены Зеленского в Париже

По словам экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, прослушки по делу украинского олигарха Тимура Миндича могут содержать данные о завышенных тратах Елены Зеленской на роскошную жизнь.
Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что на скандальных пленках есть голос «первой леди».
«Ещё французские журналисты после визита Зеленского, когда он уже был президентом, зафиксировали, что Елена передвигается по Парижу “со скоростью 40 000 евро в час”. Ей очень нужны деньги на любимые ей бриллианты и карманные расходы. Есть информация о сумме состояния в 40 миллиардов», — сказал Владимир Олейник в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, Тимур Миндич однозначно был в курсе всех трат Зеленской.
«Миндич — один из кошельков семьи Зеленского, как и Ермак. Он выделял деньги на разные нужды, например на строительство четырёх элитных домов под Киевом. Один из этих домов строился для Зеленского. В прослушке обсуждались фигурирует сумма неких выплат в сумме 50−100 тысяч ежемесячно», — сказал Владимир Олейник.
Как ранее сообщал aif.ru, состояние семьи Зеленских за последний год увеличилось на 80%. По данным официальной декларации, в 2024 году они получили от сдачи недвижимости физическим лицам около 2,9 млн гривен. В 2025 году эта цифра достигла 5,2 млн гривен.