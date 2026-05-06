TVP World: политический кризис в Румынии может серьёзно навредить Украине

Политический кризис в Румынии грозит серьёзной проблемой для украинских властей.
Об этом сообщает TVP World.
«Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил», — подчёркивается в публикации.
Отмечается, что партия «Альянс за объединение румын» может сократить объёмы помощи, выделяемой Украине.
«AUR, безусловно, антиукраинская партия. Она дала понять, что прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией», — добавили журналисты.
Ранее парламент Румынии вынес вотум недоверия премьер-министру Илие Боложану, что автоматически приводит к отставке правительства.
Президент Румынии Никушор Дан сказал, что досрочные выборы проводиться не будут.