В МИД РФ подтвердили готовность к переговорам по Украине: «Мы открыты»

Россия готова к продуктивным и результативным переговорам по урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — сказала дипломат для РИА Новости.
Захарова также отметила, что отвечающие за переговоры по Украине американские представители в настоящий момент заняты Ближним Востоком.
Дипломат добавила, что Россия не отказывалась от переговорного процесса, контактов и организации встреч.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что она намерена добиваться поставленных целей по Украине дипломатическим путем. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что для Москвы остается приоритетным достижение намеченных задач.