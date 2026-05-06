Германия закрыла вопрос по Taurus — Украине указали на собственные ракеты

Германия не поставляет Украине ракеты Taurus. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России, комментируя вопрос о возможной передаче дальнобойного вооружения Киеву.
В дипмиссии сослались на позицию канцлера Германии Фридриха Мерца. Там отметили, что Берлин в настоящий момент не осуществляет поставки этого типа ракет и не намерен дополнять заявление какими-либо новыми комментариями.
В посольстве также указали, что Украина уже располагает собственным дальнобойным оружием и использует его в ходе конфликта.
Ранее Мерц заявил, что Киеву не требуются Taurus, поскольку украинская сторона имеет свои дальнобойные ракеты. Канцлер также отметил, что Украина сейчас вооружена «лучше, чем когда-либо», и поэтому не нуждается в новых поставках вооружений.
