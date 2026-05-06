В Госдуме сделали жесткое заявление по Калининграду — НАТО предупредили

Россия готова жестко ответить на любые попытки захвата Калининградской области. Об этом заявил глава комитета Госдумы ФС РФ по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, в случае подобных действий Москва сразу применит неконвенциональное оружие. Депутат отметил, что страны НАТО уже предупреждены о возможных последствиях.
Поводом для заявления стали сообщения о сценариях, которые альянс отрабатывает в ходе учений. Речь идет о возможном захвате Калининградской области, а также тренировках по морской блокаде российского эксклава под руководством Великобритании.
Картаполов заявил, что на военных учениях традиционно рассматриваются различные варианты действий, однако отработка сценариев не означает их немедленную реализацию. При этом, по его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО и готова к ответным мерам.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал требования Германии о выводе ракет из Калининградской области. Депутат заявил, что подобные заявления выглядят смешно, а в случае враждебных действий против региона последствия могут затронуть всю Европу.
