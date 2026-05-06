Украинские мошенники попытались атаковать Владимира Соловьёва

Украинские мошенники в преддверии Дня Победы попытались дезинформировать нескольких российских знаменитостей, включая журналиста Владимира Соловьёва, народного артиста России Дениса Майданова, рэпера Джигана, Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и других.
Информация об этом появилась в Telegram-канале пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова).
«Главная задача злоумышленников — спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения, а, следовательно, их аудиторию», — говорится в публикации.
При этом пранкеры предупредили, что подобные попытки давления и дезинформации в ближайшее время могут участиться.
