Россиян предупредили, какие факторы повышают риск развития меланомы

Меланома относится к наиболее агрессивным опухолям кожи, однако при выявлении на ранней стадии она в большинстве случаев успешно лечится.
Как объяснила в беседе с RT Александра Наумова, врач — детский онколог Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук, меланома представляет собой злокачественное новообразование, формирующееся из меланоцитов — клеток, отвечающих за выработку пигмента меланина.
«У детей она встречается значительно реже, чем у взрослых, но наблюдение за состоянием кожи важно в любом возрасте без исключений. В основе раннего выявления лежит регулярная оценка кожных образований», — пояснила собеседница RT.
Gettyimages.ru.
Эксперт объяснила, что доброкачественные невусы обычно имеют симметричную форму.
«Если мысленно разделить образование на две части, они будут схожи. Выраженная асимметрия рассматривается как один из настораживающих признаков. Для доброкачественных образований характерны ровные и чёткие контуры. Неровные, размытые или нечёткие границы могут указывать на возможный патологический процесс», — предупредила специалист.
Отмечается, что однородный цвет чаще соответствует доброкачественной природе образования.
«Появление нескольких оттенков (коричневого, чёрного, серого, красноватого) или изменение цвета со временем требует врачебной оценки. Образования более 6 мм подлежат более внимательному наблюдению, особенно при увеличении. При этом важно учитывать, что меланома может развиваться и при меньших размерах, поэтому этот критерий всегда рассматривается в комплексе с другими», — рассказала врач.
По словам Наумовой, любые изменения во времени — рост, трансформация формы или окраски, появление зуда, кровоточивости, корок — имеют наибольшее диагностическое значение.
«Именно динамика считается одним из ключевых факторов риска. Дополнительный настораживающий признак — ситуация, когда одна родинка заметно отличается от остальных по внешнему виду. Такой непохожий элемент может потребовать дополнительного обследования», — добавила она.
Отдельно эксперт перечислила факторы, повышающие риск и требующие более внимательного наблюдения.
Как отметила онколог, к ним относятся большое количество родинок (свыше 50), светлый фототип кожи, склонность к солнечным ожогам, семейные случаи меланомы, выраженное или повторяющееся воздействие ультрафиолета, включая солнечные ожоги.
По её словам, поводами для обращения к специалисту являются быстрые визуальные изменения родинки, появление асимметрии, неровных краёв или неоднородного цвета, появление субъективных ощущений (зуд, болезненность), а также кровоточивость или поверхностное изъязвление.
«Ранняя диагностика имеет ключевое значение для прогноза: при выявлении меланомы на начальных стадиях пятилетняя выживаемость превышает 90%. Поэтому регулярное наблюдение за кожей и своевременное обращение к врачу остаются наиболее эффективной стратегией снижения риска тяжёлых последствий», — заключила врач.
Ранее россиянам назвали продукты, злоупотребление которыми может привести к раку.