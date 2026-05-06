Выборы в Гагаузии сорваны — Кишинев обвинили в блокировке автономии

Конфликт возник после вступления в силу поправок в избирательный кодекс Молдавии в январе 2024 года. Изменения распространили и на выборы в автономии. В Гагаузии с этим не согласились и заявили, что руководствуются законом об особом правовом статусе автономии от 1994 года.