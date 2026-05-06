Выборы в Гагаузии сорваны — Кишинев обвинили в блокировке автономии

Власти Гагаузии отменили назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание. В автономии заявили, что не успевают подготовиться к голосованию из-за препятствий со стороны Кишинева.
Вице-председатель парламента Георгий Лейчу сообщил, что сроки организации кампании уже сорваны. По его словам, даже в случае прекращения блокировки со стороны молдавских властей провести выборы в намеченную дату уже невозможно.
Новая дата голосования будет определена после завершения переговоров между Комратом и Кишиневом. Для урегулирования разногласий ранее создали совместную комиссию с участием представителей парламентов Молдавии и Гагаузии, а также Центральной избирательной комиссии республики.
Одним из вариантов обсуждается временное решение только для проведения нынешних выборов. После формирования нового состава Народного собрания планируется доработка законодательства в этой сфере.
Конфликт возник после вступления в силу поправок в избирательный кодекс Молдавии в январе 2024 года. Изменения распространили и на выборы в автономии. В Гагаузии с этим не согласились и заявили, что руководствуются законом об особом правовом статусе автономии от 1994 года.
Дополнительное обострение произошло после обращения министра юстиции Молдавии Владислава Кожухаря в Конституционный суд. Он потребовал признать незаконными полномочия Комрата по назначению руководителей местных силовых структур, а также оспорил положения, по которым избираются башкан и депутаты Народного собрания.
В начале апреля Апелляционный суд удовлетворил ходатайство Госканцелярии о приостановке решений, связанных с подготовкой выборов в Гагаузии. В дальнейшем суду предстоит рассмотреть вопрос об их законности.
Находящаяся под арестом глава автономии Евгения Гуцул призвала власти Гагаузии добиваться сохранения права на проведение выборов. Она заявила, что президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности пытаются установить политический контроль над автономией.
