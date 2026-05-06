Мерц заявил о радикальных изменениях Германии к 2035 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах кардинального изменения страны к 2035 году. Об этом сообщает агентство DPA по итогам его выступления на форуме экономического совета ХДС.

По словам главы правительства, Германия обладает ресурсами для масштабных реформ и нового экономического рывка. Он отметил, что к середине следующего десятилетия государственные процессы, включая взаимодействие с органами власти и выдачу разрешений, будут полностью переведены в цифровой формат.

Мерц также указал, что в будущем государство перестанет восприниматься как административное препятствие. В числе ключевых задач он назвал восстановление доверия граждан, обеспечение стабильной безопасности и создание надежной системы энергоснабжения.

Канцлер подчеркнул, что Германия должна сохранить экономическое благополучие и укрепить внутреннюю устойчивость. По его оценке, обозначенные цели достижимы и не являются декларативными.

Заявления прозвучали на фоне осложнений внутри правящей коалиции, сформированной блоком ХДС/ХСС и СДПГ. Между партнерами усиливаются разногласия по вопросам реформ, которые должны быть реализованы в текущий легислатурный период.

Ранее немецкие СМИ сообщали о возможных рисках распада коалиции. Депутат Бундестага Кристиан фон Штеттен высказывал сомнения в способности правительства проработать до конца срока полномочий.

6 мая исполняется год с момента начала работы нынешнего кабинета. Социологические опросы фиксируют снижение поддержки правящих партий, тогда как Альтернатива для Германии в ряде рейтингов выходит на первое место.

Заявления о долгосрочных преобразованиях прозвучали в период снижения рейтингов правящей коалиции. Политическая ситуация в стране остается нестабильной, что усиливает давление на правительство в вопросах реализации заявленных реформ и сохранения парламентского большинства.

