Согласно информации, предоставленной изданием, кабмин Словакии, известный своим скептическим отношением к ЕС, рассматривает расходы на возведение новых больниц как часть оборонных расходов. Это позволит стране несколько превзойти требуемую НАТО планку в 2%.
Данную информацию также подтвердил бывший представитель Словакии в НАТО Томас Валашек. По его словам, подобные медицинские объекты не входили в оборонные планы ни вооруженных сил страны, ни альянса.
«Больница не была в наших оборонных планах изначально, и ни военные, ни НАТО не просили об этом», — отметил он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что Братислава не будет участвовать в дальнейших кредитах для Киева.