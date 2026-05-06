FT: Словакия записывала строительство больниц в оборонные расходы НАТО

Словакия строила больницы, чтобы достичь установленного НАТО норматива в 2% от ВВП.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Словакии учитывает расходы на строительство гражданских медицинских учреждений в рамках оборонного бюджета, чтобы достичь установленного НАТО норматива в 2% от ВВП, сообщает Financial Times.

Согласно информации, предоставленной изданием, кабмин Словакии, известный своим скептическим отношением к ЕС, рассматривает расходы на возведение новых больниц как часть оборонных расходов. Это позволит стране несколько превзойти требуемую НАТО планку в 2%.

Данную информацию также подтвердил бывший представитель Словакии в НАТО Томас Валашек. По его словам, подобные медицинские объекты не входили в оборонные планы ни вооруженных сил страны, ни альянса.

«Больница не была в наших оборонных планах изначально, и ни военные, ни НАТО не просили об этом», — отметил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что Братислава не будет участвовать в дальнейших кредитах для Киева.

