БРИКС привлекает больше стран, чем западные государства, и будущее мира зависит от укрепления суверенитета России.
Об этом РИА Новости сказал глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Будущее мира зависит от того, насколько успешно Россия будет следовать выбранному ею пути стабилизации и укрепления государства, а также укрепления суверенитета», — подчеркнул Додик.
Ранее политик сказал, что Россия и российский президент Владимир Путин оказались «крепким орешком» для Запада.