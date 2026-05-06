Михаил Котюков встретился с семьями участников СВО в Канске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел встречу с ветеранами и семьями участников специальной военной операции. В обсуждении также приняли участие представители органов власти, социальных служб и военных ведомств.
Во время встречи родственники бойцов задали вопросы, касающиеся сроков получения социальных выплат, обеспечения жителей сельских территорий дровами и углем, а также оказания медицинской помощи семьям. Кроме того, прозвучали предложения по благоустройству населенных пунктов и инициативы по установке памятника участникам СВО.
Отдельное внимание было уделено частным ситуациям, требующим индивидуального подхода. Семьи рассказали о конкретных проблемах, с которыми они сталкиваются, рассказали в пресс-службе краевого правительства.
По итогам встречи Михаил Котюков поручил профильным службам оперативно проработать все обращения и предоставить ответы по каждому из поднятых вопросов.