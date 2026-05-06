США свернули операцию против Ирана — Вашингтон начал новый этап

США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана.

США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, операция, начатая 28 февраля, выполнила поставленные задачи. После уведомления конгресса Вашингтон завершил этот этап и перешел к новой миссии под названием «Проект Свобода».

Новая операция связана с обеспечением прохода судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил помочь иностранным судам, экипажи которых столкнулись с нехваткой продовольствия и других запасов.

Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что «Проект Свобода» носит оборонительный и временный характер. По его словам, задача операции заключается в защите коммерческого судоходства от действий Ирана.

В Центральном командовании США сообщили, что в миссии задействованы эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, беспилотные системы и около 15 тысяч американских военнослужащих. При этом Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду Ормузского пролива.

На этом фоне военно-морские силы КСИР потребовали от всех судов использовать только маршруты, согласованные иранской стороной. В противном случае в Тегеране пригрозили «решительным ответом».

В конце апреля финансовый директор Минобороны США Джулс Херст оценивал расходы на операцию против Ирана в $25 млрд. Однако американские чиновники позже заявили, что реальные затраты могут достигать около $50 млрд.

По этим данным, официальная оценка не учитывала потери техники и ущерб военным базам. Американские военные, в частности, потеряли не менее 24 беспилотников MQ-9 Reaper стоимостью более $30 млн каждый.

