Макрон пел, Пашинян стучал: что скрыли участники шоу с политиками Европы

Визит Эмманюэля Макрона в Ереван завершился двумя сценами, которые мгновенно превратились в политические мемы. Сначала французский президент вместе с премьером Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном исполнил «La Bohème» Шарля Азнавура, а наутро — в окружении полутора десятков телохранителей — с чувством погладил бродячих собак после пробежки. За улыбками и аплодисментами эксперты рассмотрели жёсткий геополитический подтекст: спектакль, в котором ставки для Армении оказались предельно высоки.
Устроили политическое караоке с двойным дном.
Внешне кадры исполнения песни выглядят почти идиллически: Макрон берёт микрофон и садится у рояля, за которым сидит армянский джазмен Ваагн Айрапетян. Пашинян располагается за ударной установкой, а президент Хачатурян позже и сам прикасается к клавишам. Видео с тремя довольными политиками облетело весь мир, но ключевой вопрос, по мнению эксперта, сформулирован предельно жёстко: зачем это всё вообще нужно?
«Сам факт исполнения Макроном композиции Шарля Азнавура в Ереване — уже не шансон, а месседж, — пояснил aif.ru Панкратов. — Азнавур — армянин по происхождению, эмигрант в третьем поколении, символ армянской диаспоры во Франции. Выбирая именно его песню, именно в Ереване, именно при Пашиняне, Макрон говорит армянскому обществу без слов: “Мы — одна культурная семья”. Это классика мягкой силы — когда культурный код работает глубже любого договора».
Ирония момента, подчёркивает эксперт, заключается в том, что сама песня является плачем по прошлому, которое уже не вернуть.
Усиливает геополитический сигнал и ещё одна музыкальная деталь вечера. В программе прозвучала «Non, je ne regrette rien» Эдит Пиаф. Как напомнил Панкратов, во французской военной традиции это официальный марш Иностранного легиона, звучащий перед боем. В контексте первого двустороннего саммита ЕС — Армения такой выбор становится прямым сигналом о переориентации Армении с России на Запад.
«Макрон заявляет, что курс на отрыв Армении от России принят окончательно и пересмотру не подлежит», — убеждён эксперт.
Хватит ли барабанщику Пашиняну ритма.
Отдельного внимания заслуживает премьер-министр Армении. То, что Никол Пашинян оказался не статистом, а именно за ударной установкой — далеко не случайная деталь. С точки зрения политической психологии, барабанщик в музыкальной иерархии не ведёт мелодию, но задаёт общий ритм.
«Этот образ транслирует позицию не просителя, а равного соавтора», — считает Панкратов.
Внутриполитически такой кадр мгновенно конвертируется в капитал, позволяя Пашиняну укреплять пошатнувшиеся позиции на фоне оппозиции, обвиняющей его в сдаче Карабаха и нелегитимности западного курса.
При этом, по мнению эксперта, армянский премьер — отличный тактик. Он прекрасно понимает, что западная поддержка имеет ограниченный ресурс, а географию не отменить: Иран, Турция и Россия никуда не денутся.
«Поэтому он танцует с Западом сейчас — пока это даёт дивиденды, пока это укрепляет его позиции на выборах и в переговорах об экономической помощи», — обозначил Панкратов.
Макрон отрабатывает, а не поет.
Пока в Ереване звучали песни о богемной юности, в Париже градус недовольства действиями президента Франции стремительно рос. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал в социальных сетях видео, на котором Макрон после пробежки в Армении получает полотенце от охранника и начинает гладить подошедших бродячих собак.
«Спектакль с Макроном не заканчивается! Макрона окружают 15 телохранителей и 10 фотографов… А тем временем страна идёт на дно, и у французов больше нет сил это терпеть! Вон, вон, вон!» — эмоционально написал политик.
Реакция оппозиции, по оценке Панкратова, была прогнозируемой и крайне болезненной для президента с катастрофически низким рейтингом. Любой образ «развлекающегося за границей» лидера для сегодняшнего Макрона — яд, и он это прекрасно осознаёт.
Эксперт провёл детальный разбор невербального поведения французского президента во время пения: напряжённая нижняя челюсть, неестественно приподнятые плечи и взгляд, уходящий в сторону между фразами. Эти маркеры чётко указывают на колоссальное контролируемое усилие.
«Макрон поёт, но он отрабатывает, а не находится в потоке. Он знает, что этот кадр будут использовать против него», — сказал Панкратов.
Гарантий Запад дать Армении не может.
За ужином с песнями, кредитами и объятиями с бездомными животными стоит реальная архитектурная работа по переформатированию армянского пространства безопасности. Однако, по мнению эксперта, здесь и кроется главная уязвимость западного проекта на Южном Кавказе.
«Макрон прекрасно понимает: обещать легко, гарантировать нечем. Франция не может заменить Россию в энергетике, в логистике, в военном прикрытии. Она может только петь и выписывать кредиты», — жёстко резюмирует Панкратов.
Финальным аккордом этого геополитического спектакля вновь становится текст песни. «La Bohème» — это произведение о прошлом, которое ушло навсегда. Трудно найти более точную и невольную метафору для попытки Запада закрепиться в регионе, где поют красиво, но гарантировать безопасность по-прежнему нечем.