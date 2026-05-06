Сальдо заявил о тяжелой обстановке в Херсоне

«Из Херсона поступают сведения о тяжелой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости», — сказал он.
По словам главы региона, часть информации идет по закрытым каналам, поэтому детали раскрывать нельзя.
«Безопасность людей на правобережье для нас важнее информационного эффекта», — подчеркнул Сальдо.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится около 76 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.